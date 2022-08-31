Окупанти планують укріпити оборону Криму "москвичами", "пітерцями" та строковиками: військкомати отримали накази про мобілізацію

Окупанти планують ними укріпити оборону Криму .

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

За повідомленням розвідки, військкомати Московської та Ленінградської областей, зокрема, Москви та Санкт-Петербурга, отримали вказівки стосовно масового призову на військову службу місцевих жителів.

"З метою доукомплектування військових частин зс рф дислокованих на тимчасово окупованій території АР Крим було ухвалене рішення відправити в Крим 1200 військовослужбовців строкової служби. Оскільки на території ТОТ АР Крим бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством рф надбавок", - повідомили у розвідці.

Зазначається, що 1200 військовослужбовців строкової служби будутьпомирати в Україні за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів (близько 82 доларів США). Також на них збираються зекономити ще раз - не виплачувати компенсацію у разі загибелі, бо участь строковиків у бойових діях РФ заперечує.

Нагадаємо, що в ISW розповіли, як росіяни через контрнаступ ЗСУ змушені передислоковуватися і змінювати пріоритети.

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