Окупанти планують відправити до Запорізької області "гумконвої" з боєприпасами - Генштаб

Ворог зосередив у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ МНС РФ.

З метою організації так званих "російських гумконвоїв" окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 21 березня.

"Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої" до Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

На території одного з населених пунктів Запорізької області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств Російської Федерації. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки.

Нагадаємо, за 25 днів війни наші військові по всіх напрямках знищили вже майже 15 тисяч окупантів. Якщо порахувати, що конфлікт триває вже 24 дні - це 576 годин, або 34 560 хвилин. Тобто, кожні дві хвилини в Україні гине один російський солдат.

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