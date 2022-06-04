Окупанти побоюються опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області 

Місцеві мешканці продовжують чинити спротив.
Про це інформує оперативне командування "Південь" у Facebook.
Окупанти побоюються того опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області. Місцеві мешканці продовжують чинити спротив. Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи і "посилання" для окупантів, поширюються листівки. Керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Мають острах за своє життя. Тож в район Херсону підтягнули і до 4 самохідних гармат великої потужності типу «Піон».
В деяких громадах Херсонщини відновили мобільний зв’язок і інтернет українських мобільних операторів. Також мобільний зв'язок частково є на деокупованих територіях області: у Кочубеївській і Нововоронцовській територіальних громадах.
Нагадаємо, раніше захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв розповів про ситуацію в окупованому Херсоні, де проживає його рідня.
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