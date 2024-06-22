Окупанти почали бити по сонячних електростанціях: як це вплине на відключення світла

Загальна потужність пошкоджених об'єктів перевищила 9 гігават.
Російська окупаційна армія почала бити по сонячних елетростанціях.
Про це розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.
Він пояснив, що станом на сьогодні у деяких регіонах на денний період скасовано графіки погодинних відключень.
"Маємо хорошу генерацію на сонячних електростанціях, і це дозволило значною мірою компенсувати дефіцит. Але, на жаль, наш ворог теж це розуміє, і протягом останніх ударів по енергооб'єктах України були завдані також удари по великих сонячних електростанціях. Але наразі потужність сонячних електростанцій у денний період досить істотна", - мовиться в повідомленні.
За його словами, загальна потужність пошкоджених об'єктів перевищила 9 гігават. Це половина потужності, яка споживалася Україною упродовж минулої зими, якраз у найхолодніший період.
"Тому сенс у відновленні цих об’єктів точно є, вони нам дуже потрібні. Однозначно відновлення триває, деталей розкривати я не можу. Але робота там здійснюється у цілодобовому режимі", - сказав Слободян.
Нагадаємо, у суботу, 22 червня, в Харкові прогриміли вибухи. У місті сталися "прильоти". Є загиблі.