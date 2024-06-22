Окупанти почали бити по сонячних електростанціях: як це вплине на відключення світла

Російська окупаційна армія почала бити по сонячних елетростанціях.

Про це розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що станом на сьогодні у деяких регіонах на денний період скасовано графіки погодинних відключень.

"Маємо хорошу генерацію на сонячних електростанціях, і це дозволило значною мірою компенсувати дефіцит. Але, на жаль, наш ворог теж це розуміє, і протягом останніх ударів по енергооб'єктах України були завдані також удари по великих сонячних електростанціях. Але наразі потужність сонячних електростанцій у денний період досить істотна", - мовиться в повідомленні.

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За його словами, загальна потужність пошкоджених об'єктів перевищила 9 гігават. Це половина потужності, яка споживалася Україною упродовж минулої зими, якраз у найхолодніший період.

"Тому сенс у відновленні цих об’єктів точно є, вони нам дуже потрібні. Однозначно відновлення триває, деталей розкривати я не можу. Але робота там здійснюється у цілодобовому режимі", - сказав Слободян.

Нагадаємо, у суботу, 22 червня, в Харкові прогриміли вибухи. У місті сталися "прильоти". Є загиблі.

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