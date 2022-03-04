Окупанти почали створювати фейки: перелік офіційних джерел інформації

Ворог несе втрати і намагається посіяти серед українців паніку.

Ворог атакує наш інформаційний простір різноманітними фейками. Щодня з’являються чергові варіації, що нібито: керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію, населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як "визволителів" і так далі.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Правда лише одна: ворог несе втрати і намагається посіяти серед нас паніку! Ми спростовуємо ці та інші фейки щодня і продовжимо це робити. Але прохання й до користувачів соцмереж: перед репостом і поширенням будь-якої інформації перевірте, будь ласка, чи була вона оприлюднена на одному з офіційних джерел. Адже всі важливі для державної безпеки заяви оперативно публікуються на сторінках державної влади та силових структур! Ось перелік цих ресурсів для перевірки: