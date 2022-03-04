Окупанти почали створювати фейки: перелік офіційних джерел інформації

Ворог несе втрати і намагається посіяти серед українців паніку.
Ворог атакує наш інформаційний простір різноманітними фейками. Щодня з’являються чергові варіації, що нібито: керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію, населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як "визволителів" і так далі.
Про це повідомили у Верховній Раді України.
Правда лише одна: ворог несе втрати і намагається посіяти серед нас паніку! Ми спростовуємо ці та інші фейки щодня і продовжимо це робити. Але прохання й до користувачів соцмереж: перед репостом і поширенням будь-якої інформації перевірте, будь ласка, чи була вона оприлюднена на одному з офіційних джерел. Адже всі важливі для державної безпеки заяви оперативно публікуються на сторінках державної влади та силових структур! Ось перелік цих ресурсів для перевірки:
- Офіс Президента України. Фейсбук: https://www.facebook.com/president.gov.ua Телеграм: https://t.me/OP_UA
- Верховна Рада України. Фейсбук: https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine Телеграм: https://t.me/verkhovnaradaukrainy
- Кабінет Міністрів України Фейсбук: https://www.facebook.com/KabminUA Твіттер: https://twitter.com/Kabmin_UA
- Служба безпеки України. Фейсбук: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine Телеграм: https://t.me/SBUkr
- Міністерство оборони України. Фейсбук: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA Твіттер: https://twitter.com/defenceu
- Генеральний штаб Збройних сил України. Фейсбук: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua Твіттер: https://mobile.twitter.com/GeneralStaffUA
- Міністерство внутрішніх справ України. Фейсбук: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua Телеграм: https://t.me/mvs_ukraine
- Державна прикордонна служба України. Фейсбук: https://www.facebook.com/DPSUkraine Твіттер: https://twitter.com/DPSU_ua