Окупанти почали видавати маріупольцям паспорти "ДНР" (фото)

Російські окупанти почали паспортизацію населення у тимчасово захопленому Маріуполі. Перші паспорти видали у с. Мангуш в Маріупольському районі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Правда, не без "чорної мітки". Місце реєстрації - "ДНР". Маріуполь". Ти наче "росіянин", але не такий як росіяни. Недонелюдь", - наголосив Андрющенко.

За його даними, швидкість обробки наднизка. Саме тому, вважає чиновник, процес затягнеться на місяці.

"В першу чергу паспорти видаватимуть тим, хто працює на бюджетні установи", - йдеться у повідомленні.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

У Маріуполі російські окупанти 19 жовтня демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, встановлений 2004 року в центрі міста. За даними ЗМП, монумент демонтували за допомогою автокрана. Граніт пам’ятника планують переробити на будматеріали.

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