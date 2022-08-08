Окупанти почали з паузами випускати ракети по Україні: чому і як довго ще "прилітатиме"

Наразі є тенденція, що росіяни випускають по Україні ракети великої дальності з паузами в 3 - 4 дні, а іноді навіть тиждень. Утім, прифронтові міста потерпають від обстрілів військ РФ значно частіше, адже це російська тактика терору цивільного населення.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 24 каналу.

На його переконання, щойно ЗСУ вдасться відсунути окупаційні сили, обстріли населених пунктів, які розташовані в зоні ураження ствольної та реактивної артилерії, припиняться.

"Чим інтенсивніше ЗСУ будуть йти у контрнаступ та звільняти все більше територій, тим рідше будуть відбуватися ці обстріли. Ми будемо гнати росіян з нашої території, і у них не буде можливості завдавати ударів зі ствольної та реактивної артилерії по наших містах", - зазначив Коваленко.

Наразі ж інтенсивність ударів по прифронтових містах (Харків, Миколаїв, Дніпро, Слов'янськ, Бахмут та інші), за словами Коваленка, залежить від відстані до лінії фронту. Так, якщо населені пункти розташовані в зоні ураження ствольної та реактивної артилерії, російські окупанти будуть їх обстрілювати 24/7.

"Тому що це їхня тактика терору цивільного населення. Терор цивільного населення – це невіддільна складова російських методів ведення війни", – сказав Коваленко.

Водночас, визволення правого берега Дніпра у Херсонській області значно зменшить ймовірність нанесення ракетних ударів по Миколаєву, а звільнення селища Козача Лопань та інших населених пунктів на північ та північний схід від Харкова забезпечать зменшення кількості обстрілів міста.

"Зараз росіяни навіть використовують для ударів переважно перероблені ЗРК С-300. Це багато про що свідчить. Їм не вистачає такої високоточної зброї. Вона дуже-дуже дефіцитна", – пояснив він.

Як повідомлялося, експерти озвучили, скільки техніки РФ втратила у війні з Україною.

Нагадаємо, російські окупанти масовано обстріляли Сумщину, в одній громаді тривають вибухи та спалахнула пожежа.

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