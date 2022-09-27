Окупанти поцілили 10 ракетами С-300 по об’єктах інфраструктури Запоріжжя: фото

Російські війська знову поцілили десятьма ракетами С-300 в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.

Про це сьогодні, 27 вересня, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - поінформував він.

Фото: Telegram / Олександр Старух

Очільник області наголосив, що ворог майже щодня атакує місто.

"Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо один про одного", - закликав Старух.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 27 вересня обстріляли об’єкти інфраструктури в Запоріжжі.

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