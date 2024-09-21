Окупанти поцілили по Харкову трьома авіабомбами, постраждали мирні мешканці: всі подробиці

Поліція та всі профільні служби працюють на місці влучань
Росіяни влучили по Харкову трьома авіабомбами, постраждали мирні мешканці.
Про це інформує поліція Харківської області у повідомленні у соціальних мережах.
Внаслідок обстрілів за медичною допомогою звернулося дев'ять людей, серед яких діти 10 та 12 років.
20 вересня близько 22:40 росіяни вдарили, попередньо, КАБами по центральній частині міста. Зафіксовані влучання у Шевченківському, Київському та Холодногірському районах. Постраждали дев'ять громадян, у тому числі двоє дітей.
Пошкоджені будівля обласної лікарні, готелі, кіоски, приватні будинки, навчальний заклад.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та медики. Надається допомога громадянам, збираються речові докази чергового злочину військових РФ.
За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, близько 17:00 у п'ятницю, 20 вересня, російська армія уже завдала ударів керованими авіабомбами по двох районах міста Харкова.
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