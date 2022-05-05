Окупанти поцілили у зоопарк та школу в Миколаєві - ОК "Південь"

Окупанти поцілили у зоопарк та школу в Миколаєві - ОК "Південь"

Миколаїв окупанти обстрілюють системами залпового вогню із використанням заборонених касетних снарядів.

Минулої доби російські окупанти обстріляли місто з РСЗВ.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

"Місто Миколаїв нещадно обстрілюється системами залпового вогню із використанням заборонених касетних снарядів. Намагаючись завдати максимальне ураження, ворог б’є по житлових та промислових кварталах. Як наслідок – влучання у газові комунікації, електропідстанцію, об’єкти промисловості та приватні будинки. Вчора, 4 травня пізно ввечері вдарили ще й в район зоопарку, завдано суттєве ураження одній із шкіл. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомляють в ОК "Південь".

Активних наступальних дій з метою просування російських військ в бік Миколаєва минулої доби не було.

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування зайнятих позицій.

Нагадаємо, що на Миколаївщині ЗСУ збили ворожого "лазутчика" та ліквідували пів сотні окупантів. За добу ракетно-артилерійськими та авіаційними підрозділами сил оборони півдня України завдано ураження близько 130 ворожих цілей.

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