Окупанти поцупили в Херсоні відому "баржу для кавунів"

У Херсоні окупанти захопили відому баржу, яка доправляла кавуни до Києва.

Судно зафіксували очевидці.

Про крадіжку знаменитої баржі повідомляють у херсонських пабліках.

"Рубрика: "Орки та їхня діяльність". В акваторії Дніпра помічено діяльність російських військових. Вони викрали 2 судна на Нібулоні і транспортують його буксирами в напрямку Херсона. Також зазначимо, що вже кілька ночей поспіль орки наводять якусь "метушню" в Херсонському морпорті", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що баржа належить компанії "Нібулон", власник якої Олексій Вадатурський загинув від обстрілу Миколаєва окупантами 31 липня.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної ради розповіла про плани бізнесмена, які він вже не зможе здійснити. Миколаївський бізнесмен та Герой України Олексій Вадатурський, який загинув унаслідок обстрілу росіянами його будинку, збирався їхати до Туреччини, щоб обговорити експорт зерна із чорноморських портів в умовах війни.

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