Окупанти подвоїли наступ на Донеччині та намагаються оточити ЗСУ під Вугледаром - ISW

На Донбасі загострилася ситуація. Російські окупанти посилили наступальні дії.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ЗС РФ продовжили наступальні дії навколо Бахмута на Донеччині. Російські військові блогери повідомили, що в районі Опитного (приблизно 3 км на південний захід від Бахмута) на Курдюмівському напрямку тривають інтенсивні бої. Також на околицях Соледара (13 км на північний схід від Бахмута) та Бахмута тривають запеклі бої. Війська ЧВК "Вагнер" намагаються прорвати українську оборону. ЗСУ продовжують відбивати нескінченні російські атаки на Бахмут та евакуйовувати мирних людей з Кліщіївки (приблизно 9 км на південний захід від Бахмута).

1 листопада російські війська продовжили наступальні дії на північній, північно-західній та південно-західній околицях міста Донецька. У Генштабі України повідомили, що ЗС РФ вели наступальні операції на Авдіївському напрямку (15 км на північний захід від міста Донецьк).

Бойовики "ДНР" заявили, що штурмували українські позиції в Невельському (приблизно 25 км на північний захід від Донецька) і взяли в полон українських військових. Запеклі бої тривали в Первомайському та Водяному, а також поблизу Опитного (приблизно 15 км на північний захід від Донецька). За повідомленням російського військового блогера, ЗС РФ вдалося просунутися в районі Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька).

У "ДНР" заявили, що російські війська намагаються взяти Павлівку (45 км на південний захід від Донецька) і Новомихайлівку (25 км на південний захід від Донецька). Українські сили намагаються утримати лівий берег річки Кашлигач і перегрупуватися в районі Вугледара, а ЗС РФ намагаються оточити ЗСУ в цьому районі.

Російські війська вже контролюють половину Павлівки.

ЗС РФ також продовжували регулярні артилерійські обстріли західної частини Донецької та південної частини Запорізької областей

Нагадаємо, що під Бахмутом у Донецькій області Сили оборони приземлили російський гелікоптер. Виявилося, що його використовували офіцери ПВК "Вагнер". На гелікоптері помітили бортові номери та прапор Білорусі, що свідчить про те, що в Росії вже туго з технікою і вертольоти їй передає Білорусь.

Російські "мобіки" зазнають шалених втрат на Бахмутському напрямку. Одразу після мобілізації їх перекидають на передову. Приховати кількість втрат в РФ все складніше, оскільки Мережі вже рясніють некрологами про тих, хто встиг повоювати кілька днів.

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