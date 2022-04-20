Окупанти погрожують ракетними ударами та блокують порти: оперативна обстановка на півдні України

Окупанти погрожують ракетними ударами та блокують порти: оперативна обстановка на півдні України

На півдні України ситуація стабільно напружена і тривожна.

У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях зберігається напружена ситуація, а на окремих ділянках тривають бої.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

На Херсонщині ворог продовжує залякування місцевого населення артилерійськими обстрілами ним же окупованих населених пунктів та агітує за проведення референдуму щодо створення псевдореспубліки. Окупанти намагаються атакувати позиції ЗСУ, але отримує відсіч і залишається на своєму рубежі оборони.

Також читайте У Запорізькій області окупанти захопили агропідприємство і обчистили будинок культури та школу

Територію Миколаївщии окупати обстріляли системами залпового вогню "Смерч". Уражено місцевий яхт-клуб, стоматологічну поліклініку, інші об’єкти інфраструктури. Пожежі, які виникли в результаті обстрілів, оперативно ліквідовано рятувальними службами. Жертв серед місцевого населення немає.

В обох регіонах ворог намагався попередньо провести повітряну розвідку за допомогою БПЛА. Влучно і чітко підрозділами ЗСУ було знищено 2 повітряні розвідники типу "Елерон".

Протягом ночі ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було завдано 11 уражень ворожих позицій. Втрати уточнюються.

"Корабельне угруповання противника в Чорному морі тримає блокаду портів і судноплавства. Продовжує погрожувати ракетними ударами та має на бортах підрозділи для здійснення десантування. На Одещині контрдиверсійні заходи мають успіх, викриваються колаборанти, нейтралізуються так звані "сплячі групи" агентів", - повідомляють в ОК "Південь".

Нагадаємо, що у Запорізькій області збунтувалися військові РФ і відмовились воювати, "кадирівці" розстріляли організаторів. Також під Рубіжним і Сєвєродонецьком ЗСУ під час штурму відправили у шпиталь понад 100 окупантів. До місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника, а під Харковом ЗСУ розгромили танкову тактичну групу окупантів, ті накивали п'ятами назад до Росії.

Читайте також: