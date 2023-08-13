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Окупанти погрожують школярам, які не отримали паспорти РФ

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Окупанти погрожують школярам, які не отримали паспорти РФ

Російський паспорт на окупованих територіях примушують отримувати школярів / Фото: pixabay.com

У Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства в окупованих регіонах України.

Учням шкіл на окупованій території України, яким виповнилося 14 років, погрожують не видати атестати, якщо вони не отримають паспорт РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

“Саме в 14 років у РФ видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу”, - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зауважили, що місцева окупаційна влада поспішає видавати російські паспорти, оскільки у Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах. 

Нагадаємо, на тимчасово захоплених територіях Запорізької області дітей у пришкільних таборах змушують писати листи російським загарбникам.

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Дата публікації
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