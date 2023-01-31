Окупанти понад 50 разів обстріляли Херсонщину: потрощили будинки, кафе, магазини (фото)

За минулу добу поліцейські відкрили 34 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських військових на Херсонщині.

За минулу добу, 30 січня, російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог відкривав вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Зокрема місто Херсон російська армія обстріляла 7 разів. Окупанти пошкодили житлові будинки, найбільше від ворожих атак потерпав мікрорайон Острів.

"Минулої доби постраждалих серед мирних людей не зафіксовано", - поінформували в ОВА.

У поліції Херсонщини повідомилил, що за минулу добу відкрили 34 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських військових в Херсонській області.

Фото: ГУ Національної поліції в Херсонській області

"Снарядами пошкоджено або знищено оселі мирних мешканців, господарчі споруди, уламками посічені стіни, дахи, побиті вікна у магазинах, кафе та навчальному закладі", - поінформували правоохоронці.

Нагадаємо, 29 січня Росія масовано обстріляла з артилерії житлові квартили Херсона. Внаслідок атаки 3 людини загинули, ще 6 отримали поранення.

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