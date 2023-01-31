Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти понад 50 разів обстріляли Херсонщину: потрощили будинки, кафе, магазини (фото)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
605
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти понад 50 разів обстріляли Херсонщину: потрощили будинки, кафе, магазини (фото)

Фото: ГУ Національної поліції в Херсонській області

За минулу добу поліцейські відкрили 34 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських військових на Херсонщині.

За минулу добу, 30 січня, російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог відкривав вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Зокрема місто Херсон російська армія обстріляла 7 разів. Окупанти пошкодили житлові будинки, найбільше від ворожих атак потерпав мікрорайон Острів.

"Минулої доби постраждалих серед мирних людей не зафіксовано", - поінформували в ОВА.

У поліції Херсонщини повідомилил, що за минулу добу відкрили 34 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських військових в Херсонській області.

© ГУ Національної поліції в Херсонській області
Фото: ГУ Національної поліції в Херсонській області

"Снарядами пошкоджено або знищено оселі мирних мешканців, господарчі споруди, уламками посічені стіни, дахи, побиті вікна у магазинах, кафе та навчальному закладі", - поінформували правоохоронці.

©
©

Нагадаємо, 29 січня Росія масовано обстріляла з артилерії житлові квартили Херсона. Внаслідок атаки 3 людини загинули, ще 6 отримали поранення.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
605
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація