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Окупанти понад 60 разів гатили по позиціях ЗСУ на Запоріжжі та обстріляли мирні населені пункти

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Окупанти понад 60 разів гатили по позиціях ЗСУ на Запоріжжі та обстріляли мирні населені пункти

Окупанти обстріляли селище Новояковлівка в Оріхівському районі Запорізької області, фото / ЗОВА

До поліції надійшло 10 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в п'яти населених пунктах Запорізької області.

Впродовж минулої доби, 25 липня, російськ війська здійснили 63 обстріли позицій українських захисників з танкововго озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення у Запорізькій області. Також окупанти вдарили і по п'ятьох населених пунктах регіону.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

За даними поліції, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Юльївка, Юрківка, Кам'янське, Новокарлівка, Оріхів.

До правоохоронців надійшло 10 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1942 людини, з них 512 – діти.

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