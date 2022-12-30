Окупанти понад 80 разів обстріляли Херсонщину: влучили в багатоквартирні будинки і обʼєкти інфраструктури

ЗА минулу добу внаслідок російських обстрілів на Херсонщині одна людина зазнала поранень.

За минулу добу, 29 грудня, російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Ворог гатив по мирних населених пунктах Херосниської області з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Херсон росіяни атакували 27 разів. Ворожі снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки.

Через російські обстріли поранення зазнала одна людина.

Обстріл України 29 грудня

За минулу добу російська армія завдала 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснила 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

В результаті атаки пошкоджені житлові будинки і об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.

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