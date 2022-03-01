Окупанти поширили фейк про "замінування" складів з аміаком у Сєвєродонецьку

Окупанти поширили фейк про "замінування" складів з аміаком у Сєвєродонецьку

Наголошується, що інформація про "замінування" є цинічним фейком

Російські пропагандисти і окупанти поширюють фейк про нібито "замінування" українськими військовими складів з аміаком на підприємстві "АЗОТ" у Сєвєродонецьку.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО.

Наголошується, що інформація про "замінування" є цинічним фейком

"Українські військові ніколи рідну землю не доведуть до межі екологічної катастрофи", — запевняють у Центрі. Водночас українців попереджають, що ворог може вчинити диверсії на підприємстві.