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Окупанти поширюють фейк, що Херсонщина хоче до Росії - ОДА

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Окупанти поширюють фейк, що Херсонщина хоче до Росії - ОДА

Служба безпеки України

Окупанти продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки.

Окупанти не лише в місті, але й продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації. 

"Наразі рашисти та рашистські ЗМІ пишуть, ніби-то до них надходять звернення та телефоні дзвінки з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії! Не вірте жодній інформації, яку бачите не на офіційних джерелах! Це фейк", - зазначили в ОДА.
 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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