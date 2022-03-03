Окупанти поширюють фейк, що Херсонщина хоче до Росії - ОДА

Окупанти продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки.

Окупанти не лише в місті, але й продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

"Наразі рашисти та рашистські ЗМІ пишуть, ніби-то до них надходять звернення та телефоні дзвінки з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії! Не вірте жодній інформації, яку бачите не на офіційних джерелах! Це фейк", - зазначили в ОДА.

