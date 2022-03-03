Окупанти поширюють в месенджерах дані і фото українських правоохоронців та видають їх за диверсантів

Окупанти поширюють в месенджерах дані і фото українських правоохоронців та видають їх за диверсантів

Російські військові намагають створити хаос і дезорієнтувати українських військових.

Російські окупанти почали поширювати в месенджерах і соцмережах брехливу інформацію про переміщення своїх ДРГ, щоб ввести в оману українських захисників. Ворог публікує в різних месенджерах та соцмережах дані українських правоохоронців, видаючи їх за диверсантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Наша спільна робота з виявлення ворожих ДРГ настільки ефективна, що ворог вирішив скористатися і цією темою. Тож тепер поширює чергові фейки, щоб ввести в оману українських захисників. А саме: у меседжерах "розганяють" списки з персональними даними та фото нібито членів ДРГ, які працюють проти України. Проте ці переліки формують самі окупанти! І використовують для них дані українських правоохоронців, таким чином видаючи їх за диверсантів", - повідомили у Службі безпеки України.

В СБУ пояснюють, що це тактика російських загарбників, мета якої – створити хаос і дезорієнтувати захисників України, налаштувати їх один проти одного.

"Служба безпеки закликає не поширювати такі фейки та не допомагати ворогам! Адже на додачу до власної контррозвідувальної інформації СБУ отримує від вас повідомлення про учасників ДРГ через офіційний чат-бот. Таким чином, правоохоронці та силовики володіють достовірними даними про ворожі ДРГ. І вони точно не будуть "гуляти" у вільному доступі у вигляді списків", - наголосили в спецслужбі.

Також в СБУ наголосили, що замість поширення фейкових списків, краще повідомляти про справжніх диверсантів на офіційний чат-бот тут, до тероборони ЗСУ чи до поліції.

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