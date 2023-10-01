Окупанти посилюють мобілізацію на захоплених територіях – Федоров

Російські загарбники намагаються провести мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Федорова, два дні тому всім лікарям, які перебували в тимчасовій окупації, поставили команду принести військовий квиток на роботу, щоб їх поставили на військовий облік. Це перший крок, а наступним буде вимушена мобілізація.

Зараз окупанти намагаються обійти примусову мобілізацію декількома шляхами. Передовсім, каже мер Мелітополя, росіяни намагаються підкупити людей. До прикладу, вони пропонували підписати контракти із заробітною платою 200 тисяч рублів та 180 тисяч рублів.

"Але ніхто не підписав. Тепер росіяни намагаються створити так званні "охоронні фірми", які начебто будуть охороняти правопорядок в тилових окупованих містах. Якщо щось трапиться під час несення служби в тилових містах охоронної структури, родина отримає виплату в розмірі 5 млн рублів або за поранення 3 млн рублів", – розповів Федоров.

Звісно ж, додає він, охороняти люди будуть передову лінії окопів на Запорізькому напрямку.

Раніше стало відомо, що на Луганщині ворог готується мобілізувати 17-річних молодиків. Росіяни хочуть кинути їх на фронт одразу після досягнення повноліття.

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