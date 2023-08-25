Росіяни повертають людей, яких вивезли з окупованих територій: у ЦНС сказали, яка мета ворога

Ворожа армія продовжує доводити, що життя людей для неї нічого не варте.

Окупанти почали повертати додому мешканців населених пунктів, як розташовані безпосередньо на лінії зіткнення. На жаль, ворог хоче використати їх як "живий щит", адже ЗСУ продовжують просуватися.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Деевакуація" розпочалася

Так, мешканців Токмаку й Василівки, яких раніше депортували у Бердянськ, повертають додому. Крім того, гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, попри розміщення армії РФ у приміщеннях шкіл.

"Фактично, ворог скористався "евакуацією" аби паспортизувати мешканців, адже лише за наявністю червоної макулатури люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії", – йдеться у повідомленні ЦНС.

Раніше йшлося про те, що загарбники продовжують незаконну депортацію українських дітей в Росію з окупованих територій України. Їх росіяни вивозять до Кабардино-Балкарської республіки та Новосибірської області.

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