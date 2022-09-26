Окупанти повідомляють про найвищу "явку" на псевдореферендумі в Алчевську - Гайдай

В Луганській області продовжується так званий "референдум" про приєднання до РФ.

Триває "волевиявлення" вже три дні. Окупанти заявляють про "явку" понад 76%. Найбільше "виборців" нібито було в окупованому Алчевську.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, у місті навідміну від інших населених пунктів, не здійснювався поквартирний обхід російських військових з автоматами. А так звані виборчі дільниці працювали лише в бомбосховищах. Мовляв, існувала "висока ймовірність обстрілів".

Голова ОВА наголошує: під час фактично оголошеній тривозі людям дозволили пересуватися містом та ризикувати життям, а організаторам псевдореферендуму працювати.

"Головне ж проголосувати і підрахувати, а як людина буде діставатися дільниці і повертатися додому — не вже питання друге. Звісно, що голосуючих назбирали тільки для телекартинки, а явку намалювали, опираючись на вказані зверху середні показники", - наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, ватажки маріонткових "ЛДНР" оголосили "референдуми". Призначили "воєвиявлення" на 23-27 вересня. Під час звернення Путін заявиви, що підтримує проведення псевдореферендумів. Мовляв, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".