Окупанти повідомляють про захоплення кількох сіл в районі Бахмута, але оточити місто їм не вдається - ISW

За повідомленнями російських окупантів, їм вдалося просунутися в напрямку кількох сіл в районі Бахмута.

Ситуація навколо міста Бахмут на Донеччині залишається напруженою. Нещодавні заяви про те, що Росія захопила Бахмут 27 і 28 листопада, не передвіщають неминуче оточення міста Росією.

Про це йдеться в щоденному аналітичному звіті американськуого Інституту вивчення війни (ISW.)

Аналітики повідомляють, що згідно з геолокаційними зображеннями ЗС РФ, ймовірно, захопили Озарянівку (село приблизно за 15 км на південний захід від Бахмута) приблизно 27 і 28 листопада. Численні російські джерела стверджували, що російські війська також захопили Курдюмівку (13 км на південний захід від Бахмута), Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївку (10 км на південний захід від Бахмута), Зеленопілля (13 км на південь від Бахмута), Підгороднє (5 км на північний схід від Бахмута) та Спірне (30 км на північний схід від Бахмута) з наміром оточити Бахмут з ​​півдня та сходу.

"Наразі немає відкритих джерел, які підтверджують цю інформацію. Російські джерела, зокрема, поширювали фальшиві заяви щодо здобутків навколо Бахмута в межах інформаційної операції з жовтня, і нещодавні необґрунтовані територіальні претензії можуть бути частиною цієї інформаційної операції. Однак, навіть якщо ЗС РФ справді вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, ці досягнення не загрожують критично важливим маршрутам T0513 (Бахмут-Сіверськ) і T0504 (Бахмут-Костянтинівка), які є основними українськими наземними лініями зв’язку (GLOCs) з Бахмутом", - повідомляють в Інституті.

Аналітики інституту відзначили, що найближчі до Бахмуту російські позиції в Кліщіївці та Підгородньому ведуть безпосередньо до підготовлених ЗСУ оборонних укріплень в місті та в західних і північних селах навколо міста. Російські війська, щоб просунутися далі, повинні подолати 3 км полів, які майже не мають прикриття та укриття, а тому, швидшеза все, вони не зможуть швидко виконати цю задачу.

Сам фінансист групи Вагнера Євгеній Пригожин у жовтні спостерігав, що війська Вагнера, які діють у районі Бахмута, просуваються лише на 100–200 метрів на день. Таким чином, заявлене Росією просування навколо Бахмута протягом 27 і 28 листопада навряд чи спричинить оперативний ефект.

Нагадаємо, що у Мережі з'явилося відео з тілами російських окупантів у районі Бахмута Донецької області. Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили російських вояків та зайняли одну з бойових позицій в районі Бахмута.

Боєць 93-ї бригади розповів, що біля Бахмута ситуація стає схожою на хроніки з Другої світової війни, оскільки окупантів посилають в бій непідготовленими та не зважають на втрати особового складу.

Військовий капелан Марк Купчененко повідомив, що у місті Бахмут розгортаються пекельні бої. Окупанти по кілька разів на день ідуть на штурм.

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