Окупанти повністю зруйнували будинок на Харківщині в результаті авіанальоту, загинула дитина

Окупанти повністю зруйнували будинок на Харківщині в результаті авіанальоту, загинула дитина

Оперативна обстановка на Харківщині залишається напруженою.

Російські військові повністю зруйнували приватний будинок у селі Дінець на Харківщині.

Внаслідок чергового авіанальоту окупанти скинули щонайменше 3 некерованих авіабомби на невеличке село. Одна з них влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку на вул. Діденко. Будинок зруйнувався миттєво.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Троьм людям вдалось самостійно вибратись з-під завалів. Ще 1 витягли рятувальники.

Рятувальники відшукали у завалах тіла двох загиблих людей, серед яких 7-річна дитина.

Нагадаємо, під час евакуації із Сум вдалося врятувати близько 5000 людей.

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