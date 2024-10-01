Окупанти прагнуть захопити Покровськ: яке місто може зупинити рух армії РФ

Російська армія прагне отримати можливість наступати на Покровськ Донецької області з південного напрямку, якщо їм вдасться захопити Селидове.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі РБК.Україна.

З його слів, у наступі на Покровськ війська РФ мають два сценарії, як можна зайти до міста, - зі сходу або з півдня.

"Якщо ми говоримо про південний напрямок, то Селидове - величезна проблема для російських окупаційних військ. Думаю, вони прагнутимуть до його окупації. Якщо ні, наступальна кампанія на Покровськ для них буде дуже ризикованою", - висловився експерт.

Наразі складно спрогнозувати, що буде із Селидовим, каже Коваленко. Адже бої у самому місті можуть затягтися на місяці, росіяни й далі намагатимуться його оточити.

Селидове називають воротами до Покровська. Наразі ситуація там стає все більш загрозливою. Російські окупанти щодня просуваються на кілька сотень метрів на день, з флангів підходячи до Селидового.

За останній місяць противник окупував Новогродівку з півночі та Українку в кількох кілометрах південніше. Ці населені пункти можуть стати плацдармом для штурму безпосередньо Селидового або для того, щоб продовжити оточення міста.

Як повідомляли аналітики ISW, армія РФ має успіхи біля Вугледара і намагається обійти Селидове. Зокрема, геолокаційні кадри від 30 вересня показують, що війська РФ просунулися вздовж траси М04 Донецьк-Покровськ на північ від Селидового.

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