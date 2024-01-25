Окупанти пригнали до Криму підбитий ВДК "Оленегорський горняк": у ЗСУ назвали мету

У найближчій перспективі цей корабель не зможе повернутися на бойове чергування.

Росіяни пригнали в Севастополь підбитий великий десантний корабель "Оленегорський горняк" для ремонту.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу.

За його словами, корабель має пройти ремонтні заходи, відповідно до протоколу.

"Щодо його можливої участі у заходах оборони акваторії або інших учбово-бойових заходах, то це він зможе робити навряд. Тому що це дуже відомий нам всім великий десантний корабель 755 проекту "Оленегорський горняк". Який, звісно, зараз трошки небоєготовий, як у нас кажуть у Збройних силах", - зазначив він.

Він припускає, що він колись повернеться на чергування, "але враховуючи, що в нього пошкодження були досить суттєві, то у найближчій перспективі ми його навряд чи побачимо за виконанням подібних завдань".

Нагадаємо, у серпні 2023 року Україна атакувала десантний корабель "Оленегорський горняк" біля Новоросійська. Після пошкодження "Оленегорський горняк" тримали чотири судна, аби він не перекинувся.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.