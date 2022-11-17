"Окупанти пригнічені і розуміють, що їм скоро бігти": Гайдай про наступ ЗСУ на Луганщині та ситуацію у великих містах

Російські окупанти і самі розуміють, що вони в Україні ненадовго.
Російські загарбники все більше розуміють, що незабаром їм доведеться залишити Луганщину і відверто про це говорять місцевим жителям.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За повідомленням очільника області, тривають запеклі бої на двох напрямках - Сватове-Кремінна та Білогорівка. На першому - ЗСУ потроху посувають ворога. А у Білогорівці російські загарбники постійно атакують, намагаються знову захопити територію селища, яке повністю зруйноване.
Дуже складна ситуація у великих окупованих містах, таких як Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ.
"Містяни замерзають, люди опалюють квартири у багатоповерхівках дровами.
Окупанти відбирають квартири, щоб заселяти "своїх", але говорять до людей, що скоро Україна повернеться і все відбудує. Рашисти вже пригнічені та розуміють, що скоро їм бігти.", - повідомив Гайдай.
Він додав, Луганська ОВА готова до відновлення життєдіяльності в області.
Нагадаємо, що на Луганщині ЗСУ звільнили від росіян населений пункт Макіївка. Сили оборони вийшли з селища, але окупанти і далі продовжують обстрілювати населений пункт з артилерії, мінометів та танків.
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