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"Окупанти пригнічені і розуміють, що їм скоро бігти": Гайдай про наступ ЗСУ на Луганщині та ситуацію у великих містах

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
2 хв
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"Окупанти пригнічені і розуміють, що їм скоро бігти": Гайдай про наступ ЗСУ на Луганщині та ситуацію у великих містах

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Російські окупанти і самі розуміють, що вони в Україні ненадовго.

Російські загарбники все більше розуміють, що незабаром їм доведеться залишити Луганщину і відверто про це говорять місцевим жителям.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За повідомленням очільника області, тривають запеклі бої на двох напрямках - Сватове-Кремінна та Білогорівка.  На першому - ЗСУ потроху посувають ворога. А у Білогорівці російські загарбники постійно атакують, намагаються знову захопити територію селища, яке повністю зруйноване.

Дуже складна ситуація у великих окупованих містах, таких як Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

"Містяни замерзають, люди опалюють квартири у багатоповерхівках дровами.
Окупанти відбирають квартири, щоб заселяти "своїх", але говорять до людей, що скоро Україна повернеться і все відбудує. Рашисти вже пригнічені та розуміють, що скоро їм бігти.", -  повідомив Гайдай. 

Він додав, Луганська ОВА готова до відновлення життєдіяльності в області. 

Нагадаємо, що на Луганщині ЗСУ звільнили від росіян населений пункт Макіївка. Сили оборони вийшли з селища, але окупанти і далі продовжують обстрілювати населений пункт з артилерії, мінометів та танків.

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Дата публікації
Перегляди
1420
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