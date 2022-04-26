Окупанти "призначили" свого "мера" Херсона та "голову" області: хто з колаборантів пішов на угоду з росіянами

Окупанти "призначили" свого "мера" Херсона та "голову" області: хто з колаборантів пішов на угоду з росіянами

Російські окупанти, які напередодні зайняли приміщення міської ради Херсона, вже сьогодні, 26 квітня, предтсвили свою "владу" Херсонщини.

Загарбники "призначили" на посаду "очільнка" Харківської обласної державної адміністрації колишнього мера Херсона Володимира Сальдо.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

"Вчора окупанти зайняли приміщення міської ради міста Херсона, зняли всю українську символіку та на охороні поставили своїх військових. Тож сьогодні команда міської ради були вимушена покинути приміщення та працювати в іншому місці", - сказав Лагута.

Він зазначив, що окупанти провели "нараду", на якій представили незаконне керівництво області.

"Сьогодні окупанти та їх колаборанти провели нараду та представили так званих голову Херсонської обласної адміністрації Володимира Сальдо та голову Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця. Я переконаний, що ці колаборанти після нашої перемоги понесуть відповідальність, вони та їх спільники. А ці призначення - незаконні", - сказав Лагута.

Також очільник Херсонщини додав, що обласна та міська влада були вимушені покинути Херсон після того, як російські окупанти захопили будівлю міськради.

До слова, Володимир Сальдо тричі обирався мером Херсона. У 2014 році він втік до Російської Федерації.

Нагадаємо, 20 березня 2022 року у Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі.

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