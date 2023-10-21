Окупанти продають “квартиру Зеленських” у Криму: оголошено стартову ціну

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 26 жовтня.

Окупаційна влада Криму повідомила, що 30 жовтня відбудеться аукціон з продажу квартири президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської в Ялті. Стартова ціна - понад 240 тисяч євро.

Про це повідомили російські пропагандисти агентства ТАСС.

Майно, яке було оформлене на Олену Зеленську, було виставлено на аукціон зі стартовою ціною 24,6 млн російських рублів (242 875 євро за поточним курсом).

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 26 жовтня, учасники повинні будуть внести заставу в розмірі 50% початкової стартової ціни.

Пропагандисти наголошують, що президентське подружжя ніколи не проживало в цій нерухомості, а лише зробило косметичний ремонт, пофарбувавши стіни.

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У квартирі Зеленських є вітальня з панорамним видом, спальня, ванна кімната та кухня відкритого плану з обідньою зоною. Згідно з тим же джерелом, квартира не мебльована і неелектрифікована.

Помешкання розташоване на 5-му поверсі будинку, з балкона відкривається вид на Чорне море та Лівадійський палац, який колись був будинком відпочинку останнього російського царя Миколи ІІ, розстріляного більшовиками в 1918 році.

У лютому 1945 року в імператорському палаці відбулася Ялтинська конференція, в якій взяли участь керівники СРСР Йосип Сталін, Британії Вінстон Черчилль і США Франклін Рузвельт.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Олена Зеленська придбала квартиру у житловому комплексі “Імператор” у Лівадії у квітні 2013 року разом із паркомісцем. Вартість цього майна оцінювали в 1,3 мільйона гривень (понад 160 тисяч доларів за курсом валют того періоду).

Нагадаємо, раніше окупаційна влада Криму заявила, що "націоналізувала" квартиру першої леді України Олени Зеленської.

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