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Окупанти розпродають привласнені землі на Азовському узбережжі – ЦНС

Окупанти розпродають привласнені землі на Азовському узбережжі – ЦНС

Окупанти продають привласнені землі на Азовському узбережжі / Фото: Центр національного спротиву

Передовсім йдеться про рекреаційні зони, пансіонати та бази відпочинку.

Окупанти продають незаконно привласнені землі вздовж Азовського узбережжя. Їх так звана "влада" пропонує таким собі "інвесторам" з Росії.  

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Класичний російський підхід

Як пояснив гауляйтер Денис Пушилін, вони вибудовують відносини з майбутніми “інвесторами” таким чином, що покупці можуть брати ті чи інші об'єкти, землі під пансіонати й вже облаштовувати територію. Натомість узаконення таких домовленостей може й почекати. 

"Виглядає на те, що сам Пушилін не до кінця вірить, що можна беззаконно орудувати на тимчасово окупованих територіях України. Таки усвідомлення, що за кожен злочин обов’язково буде відповідальність  присутня у голові кремлівського посібника", – зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, РФ посилює присутність карателів на псевдовиборах на ТОТ.

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