Окупанти продовжать руйнувати об'єкти інфраструктури України, щоб відрізати від постачання ЗСУ - генштаб

Окупанти продовжать руйнувати об'єкти інфраструктури України, щоб відрізати від постачання ЗСУ - генштаб

Рашисти намагаються позбавити ЗСУ отримання вантажів.

Російські окупанти будуть і далі обстрілювати ракетами транспортну інфраструктуру міст України, щоб позбавити наших захисників постачання.

Про це повідомляють у Генштабі.

"Імовірно, противник, щоб порушити постачання вантажів до місць ведення бойових дій, продовжить удари по об’єктах транспортної інфраструктури на території України з метою їх знищення або виведення з ладу", - йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України.

Нагадаємо, закривавлену дитячу іграшку із залізничного вокзалу в місті Краматорську, який обстріляли російські окупанти, передадуть до представництва ООН, щоб зафіксувати цей жахливий воєнний злочин, скоєний проти мирного населення України.

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