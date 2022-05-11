Окупанти продовжують блокувати людям доступ до інформації: у "ЛНР" заборонили популярні соцмережі

Окупанти продовжують блокувати людям доступ до інформації: у "ЛНР" заборонили популярні соцмережі

Окупанти продовжують блокувати мирним людям доступ до правдивої інформації.

Російські загарбники вирішили обмежити доступ до популярних Facebook та Instagram на території фейкової самопроголошеної маріонеткової "ЛНР".

Про це повідомило так зване "мінзв'язку ЛНР".

"У "Луганській Народній Республіці" "оператори зв'язку" розпочали блокування забороненої інформації, що несе загрозу для мешканців. Вже заблоковано доступ до інформаційних ресурсів американської компанії Меta", - йдеться у повідомленні.

Раніше окупанти вже заблокували доступ до соціальних мереж Facebook та Instagram у фейковій "ДНР.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих селах та містах Запорізької області російські загарбники проводять "реєстрацію" людей та міняють SIM-карти на бензин.

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