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Окупанти продовжують гатити по Донеччині: за добу загинуло двоє людей

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Окупанти продовжують гатити по Донеччині: за добу загинуло двоє людей

Фото: Associated Press

Ніч проти 17 вересня на Донеччині минула відносно спокійно, були лише поодинокі обстріли в окремих точках на лінії фронту. 

Під артилерійський вогонь армії агрнесорки Росії потрапили Авдіївка, Мар'їнка та села Комарської громади: Вільне Поле та Бурлацьке. У Соледарі росіяни пошкодили приватний будинок.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.За словами керівника області обійшлося без постраждалих. Наразі фахівці встановлюють обсяги руйнувань.

"Сьогоднішня відносно спокійна ніч - це виняток. Росіяни стріляють по цивільних постійно і будуть це робити, поки ми їх не виженемо", - наголосив Кириленко.

Протягом минулої доби, 16 вересня, росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини, повідомив Кириленко. За його словами, загинули мешканці Святогірська і Бахмута. Крім того, 11 людей отримали поранення. Найбільше - 4 постраждалих - у Селидовому, а також троє - в Авдіївці.

Нагадаємо, розпочалася 206 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 17 вересня.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
210
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