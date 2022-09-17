Окупанти продовжують гатити по Донеччині: за добу загинуло двоє людей

Ніч проти 17 вересня на Донеччині минула відносно спокійно, були лише поодинокі обстріли в окремих точках на лінії фронту.

Під артилерійський вогонь армії агрнесорки Росії потрапили Авдіївка, Мар'їнка та села Комарської громади: Вільне Поле та Бурлацьке. У Соледарі росіяни пошкодили приватний будинок.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.За словами керівника області обійшлося без постраждалих. Наразі фахівці встановлюють обсяги руйнувань.

"Сьогоднішня відносно спокійна ніч - це виняток. Росіяни стріляють по цивільних постійно і будуть це робити, поки ми їх не виженемо", - наголосив Кириленко.

Протягом минулої доби, 16 вересня, росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини, повідомив Кириленко. За його словами, загинули мешканці Святогірська і Бахмута. Крім того, 11 людей отримали поранення. Найбільше - 4 постраждалих - у Селидовому, а також троє - в Авдіївці.

Нагадаємо, розпочалася 206 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 17 вересня.

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