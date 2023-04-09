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Окупанти продовжують масову паспортизацію цивільних на Херсонщині: обіцяють квартири в російській глибинці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Окупанти продовжують масову паспортизацію цивільних на Херсонщині: обіцяють квартири в російській глибинці

Фото: unian.net

Ворог продовжує намагання з виконання плану примусової паспортизації мешканців тимчасово захоплених регіонів.

Зокрема застосовується новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів – видачу державних житлових сертифікатів РФ, призначених для придбання житла на території РФ.

Про це пише Центр національного спротиву. 

Інформаційна кампанія, яка була розгорнута навколо даного процесу, наголошує на тому, що херсонці укладають угоду та оселилися в нові квартири «в безпечних регіонах РФ», а середня сума еквівалентна одному такому сертифікату складає близько 2,928 млн російських рублів, покриваючи вартість житла в таких населених пунктах як Ставрополь чи Краснодар.

Проте зауважимо, що темпи паспортизації низькі й навіть така агітація не допомагає виконати план, який поставила перед колаборантами Москва.

Нагадаємо, що росіяни продовжують примусову паспортизацію на Донеччині

Додамо, що в Маріуполі окупанти не видаватимуть школярам атестати без паспортів РФ. Загарбники змушують старшокласників та їхніх батьків отримувати російські документи.

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Дата публікації
Перегляди
70
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