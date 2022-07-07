Окупанти продовжують наступ на Слов'янськ - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються й далі наступати на Донеччині.

Зараз вони націлилися на місто Слов'янськ.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник намагається вести штурмові дії. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль. Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи", - повідомили у Генштабі.

Також російські загарбники Нагадаємо, що у Харківській області окупанти продовжують обстріли населенних пунктів.Також російські загарбники проводять дистанційне мінування автошляхів.

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