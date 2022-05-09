Окупанти продовжують наступ в напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька на Харківщині - Генштаб

Окупанти продовжують наступ в напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька на Харківщині - Генштаб

В Харківській області тривають активні бойові дії.

Окупанти перегруповуються та готуються продовжувати наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За інформацією Генштабу, за останню добу на Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Окупанти зосереджують увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.

На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій, 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ основні зусилля зосереджує на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

"З метою недопущення просування підрозділів ЗСУ зосередив на території російської федерації у Білгородській області до 19 батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти знімають з будівель українську символіку. 9 травня у Мелітополі окупанти планують провести акцію "Безсмертний полк".

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