Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, руйнувати будинки і вбивати людей: яка ситуація в регіоні (фото)

Російські окупанти протягом доби гатили по населеним пунктам Миколаївської області з артилерії. У результаті атак є загибла людина.

Відносно спокійними день 15 серпня і ніч проти 16 серпня були у Вознесенському та Первомайському районах Миколаївщини.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Натомість, 15 серпня зафіксовано ворожі обстріли селища Первомайське Первомайської громади. Внаслідок чого частково зруйновано заклад освіти, приватні будинки та пошкоджено присадибні ділянки. Постраждалих немає.

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Також напередодні від 15:00 до 18:00 ворог завдавав ударів по с. Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено електромережу. Постраждалих немає.

У Баштанському районі вдень 15 серпня окупанти обстрілювали с. Широке Широківської громади. Зруйновано один житловий будинок, є влучання у вже зруйновану школу та дорогу.

Близько 21:00 були обстріли с. Червона Долина. Зафіксовано влучання по відкритим територіям. Також близько 01:30, 16 серпня, були обстріли с. Червона Долина. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом 15 серпня росіянами обстріляно села Лепетиха та Кавказ. Вночі, 16 серпня, орієнтовно о 02:40 під обстріл потрапило смт Березнегувате. Внаслідок чого одна людина загинула та одну людину поранено.

Відомо про зруйновані житлові будинки. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Нагадаємо, у Миколаєві застряглі в асфальті ракети від "Смерча" діставали трактором.

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