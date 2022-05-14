Окупанти продовжують обстрілювати єдину "дорогу життя", якою можна вивезти людей з Луганщини

Окупанти продовжують обстрілювати єдину "дорогу життя", якою можна вивезти людей з Луганщини

Окупанти продовжують обстрілювати "дорогу життя" Лисичанськ-Бахмут, якою можна евакуювати людей і завозити гуманітарні вантажі до Луганщини.

За словами уповноваженої Верховною Радою з прав людини Людмили Денісової, наразі понад 40 тисяч мешканців ще залишаються не евакуйовані.

Про це вона написала у своєму Телеграмі.

"Рашисти продовжують завдавати ударів по важливій трасі Лисичанськ-Бахмут – єдиній дорозі, якою можна евакуювати людей і завозити гуманітарні вантажі. Ситуація щораз ускладнюється – і Луганщина поступово перетворюється на другий Маріуполь", — зазначила Денісова.

Уповноважена ВР наголошує, що такими методами воєнних дій Росія грубо порушує всі норми міжнародного права, зокрема статтю 54 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних збройних конфліктів.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та злочинів проти людяності рф в Україні", — написала Денісова.

Нагадаємо, траса Лисичанськ-Бахмут, якою ще тиждень тому можна було відносно спокійно переміщатися, тепер стала дуже небезпечною для пересування. Водночас і Бахмут на Донеччині, куди насамперед вивозили людей, із кожним днем дедалі частіше атакують окупанти, переважно з повітря крилатими ракетами.

У Сєверодонецьку та Лисичанську залишаються тисячі містян

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