Окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Бучі та блокують доставку гумдопомоги

Значна кількість мешканців перебуває у підвалах.

Російські окупанти продовжують обстрілювати всі квартали Бучі. Під прицілом мирні жителі, будинки та автомобілі.

Місцеві вже кілька діб без світла, тепла, та зв’язку.

Про це повідомляє Бучанська міська рада у Facebook.

"Щодня майже тисячі повідомлень отримуємо від жителів Бучі і населених пунктів громади про потребу у продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій. Жителі просять допомогти хворим, тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних", - йдеться у повідомленні.

Значна кількість мешканців перебуває у підвалах.

Міська рада зазначає, що поки доставити гуманітарні вантажі неможливо.