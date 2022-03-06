Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Бучі та блокують доставку гумдопомоги

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Бучі та блокують доставку гумдопомоги

Значна кількість мешканців перебуває у підвалах.

Російські окупанти продовжують обстрілювати всі квартали Бучі. Під прицілом мирні жителі, будинки та автомобілі.

Місцеві вже кілька діб без світла, тепла, та зв’язку.

Про це повідомляє Бучанська міська рада у Facebook.

"Щодня майже тисячі повідомлень отримуємо від жителів Бучі і населених пунктів громади про потребу у продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій. Жителі просять допомогти хворим, тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних", - йдеться у повідомленні.

Значна кількість мешканців перебуває у підвалах.

Міська рада зазначає, що поки доставити гуманітарні вантажі неможливо.

Вторгнення Росії до України: яка ситуація на околицях Києва

Вторгнення Росії до України: яка ситуація на околицях Києва

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація