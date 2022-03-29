Окупанти продовжують вбивати мирних мешканців та нищити інфраструктуру Київщини: розпочато досудові розслідування (фото)

У селі Святопетрівське Бучанського району ворожі снаряди вбили чотири мирних мешканців.

Окупанти продовжують вбивати мирних мешканців та нищити інфраструктуру Київщини – розпочато досудові розслідування.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Окружні прокуратури Київщини здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства 27-28 березня збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл с. Софіївська Борщагівка. Пошкоджено будинки, смертельні осколкові поранення отримав місцевий мешканець.

У селі Святопетрівське Бучанського району ворожі снаряди вбили чотири мирних мешканців. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки.

У Бориспільському районі внаслідок ракетного обстрілу одного із сіл руйнувань зазнали приватні житлові будинки.

"Прокурори Київщини вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів збройних сил Російської Федерації. Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, 28 березня українські військові звільнила від окупантів Ірпінь, який зазнав значних обстрілів з боку російських військових.

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