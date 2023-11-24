Окупанти змінили тактику застосування ДРГ: яка відповідь Сил оборони

Наші бійці добре розуміють загрозу використання ворогом диверсійно-розвідувальних груп.
Російські окупанти продовжують спроби використання диверсійно-розвідувальних груп на Сумському напрямку. Нещодавно ДРГ виявили й в Харківській області.
Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Як і раніше спроби використання ворогом диверсійно-розвідувальних груп найбільше фіксуються по Сумському напрямку, але за останні кілька тижнів групи ДРГ викривалися і по Харківській області. Водночас як тільки такі групи викриваються, по ним відразу наноситься вогневе ураження і вони надалі відходять за лінію державного кордону”, - розповів Андрій Демченко.
Він також додав, що наші бійці добре розуміють загрозу використання ворогом диверсійно-розвідувальних груп і те, що вони намагаються викрити позиції Сил оборони, по яким в подальшому наноситься вогневе ураження з застосування різноманітного озброєння з території Росії.
“І тому ми маємо і протидиверсійні резерви, які про появі і викриття ДРГ, направляються в ті місця для того, щоб зачистити місцевість... В інженерному відношенні укріплювати лінію кордону досить складно через обстріли, які Росія наносить щоденно по території України – це в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. А натомість ми укріплюємося фортифікаційно в максимальній близькості до кордону. Але є таки території, де варто працювати саме протидиверсійним резервом”, - зазначив Демченко.
Нагадаємо, що українські кабани "вполювали" російську ДРГ у Чорнобильській зоні.
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