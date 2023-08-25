Окупанти продовжують викрадати дітей з окупованих територій — ЦНС

Дітей росіяни вивозять до Кабардино-Балкарської республіки РФ та Новосибірської області.

Російські загарбники продовжують незаконну депортацію українських дітей в Росію з окупованих територій України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Зафіксовані чергові випадки вивезення дітей із ТОТ до санаторіїв та баз відпочинку на території РФ під приводом «відпочинку та оздоровлення", - йдеться у дописі.

Джерела ЦНС повідомляють, що українських дітей росіяни вивозять до Кабардино-Балкарської республіки РФ та Новосибірської області.

У ЦНС нагадали, що викрадення дітей є однією зі складових геноциду, який росіяни чинять проти українського народу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники ховають військових у приміщеннях шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми.

Крім того, ми раніше інформували, що за останній час російські загарбники депортували 450 маленьких українців до Росії.

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