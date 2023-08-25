Окупанти продовжують викрадати дітей з окупованих територій — ЦНС

Дітей росіяни вивозять до Кабардино-Балкарської республіки РФ та Новосибірської області.
Російські загарбники продовжують незаконну депортацію українських дітей в Росію з окупованих територій України.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Зафіксовані чергові випадки вивезення дітей із ТОТ до санаторіїв та баз відпочинку на території РФ під приводом «відпочинку та оздоровлення", - йдеться у дописі.
Джерела ЦНС повідомляють, що українських дітей росіяни вивозять до Кабардино-Балкарської республіки РФ та Новосибірської області.
У ЦНС нагадали, що викрадення дітей є однією зі складових геноциду, який росіяни чинять проти українського народу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники ховають військових у приміщеннях шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми.
Крім того, ми раніше інформували, що за останній час російські загарбники депортували 450 маленьких українців до Росії.
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