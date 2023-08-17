Окупанти продовжують вивозити українських дітей до Росії: нові дані від ЦНС

Те, як росіяни вчиняють з дітьми на окупованих територіях нашої держави, є геноцидом українського народу.

Так, окупанти вивозять наших дітей до РФ. За останній час вони депортували 450 маленьких українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Деталі

Йдеться про:

50 старшокласників – вивезли до Ярославля, щоб агітувати їх вступати до місцевого університету ім. Дємідова;

200 дітей з Довжанська – відправили до дитячого табору в Анапі;

150 дітей з Каховського та Генічеського районів Херсонщини та 50 дітей з ТОТ Запоріжжя – завезли до "здоровчих" таборів Краснодарського краю.

"В таборах дітям влаштовують концерти "російських зірок", а також проводять "патріотичні навчання", де місцеві педагоги промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України", – зазначається у повідомленні.

Раніше в Офісі Генпрокурора підрахували, що Україна перевіряє інформацію про примусове вивезення росіянами з окупованих територій 19 549 дітей. Вони мешкали в Донецькій, Луганській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

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