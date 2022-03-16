Окупанти продовжують зазнавати невдачі під Харковом – голова області

Збройні Сили України продовжують тримати оборону Харкова, а російські окупанти зазнають все нових поразок в регіоні.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, українські захисники завдали ганебної поразки ворогу під Харковом та Руських Тишках.

«Українські бійці змусили противника відступити на попередні позиції», – зазначив Синєгубов.

У той же час росіяни продовжують використовувати заборонені конвенцією ООН касетні та вакуумні бомби та обстрілювати житлові масиви Харкова.

«Протягом доби російські війська нанесли більше 50 ударів по районах Харкова. Вночі був ракетний удар в один із майданів міста. Загалом з початку активних бойових дій ворог використав касетні, вакуумні бомби, крилаті ракети та «Іскандер», – підкреслив голова Харківщини.

Незважаючи на постійні обстріли, в місті продовжує свою роботу гуманітарний штаб. Зокрема, за добу було розповсюджено 17 вагонів та 2 фури продуктів харчування, одягу та медикаментів.

Також Олег Синєгубов висловив надію, що найближчим часом буде відкрито «зелений коридор» із Ізюму.

«Місто зруйноване, єдиний вихід - це евакуація людей! Сьогодні коридор росія не погодила. Робимо все, щоб провести евакуацію завтра», – заявив він.

Українські війська продовжують героїчно обороняти Харківщину та тримати зайняті позиції протягом 21 доби.

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