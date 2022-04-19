Окупанти протягом години штурмували позиції ЗСУ в Олександрівці на Херсонщині

Окупанти протягом години штурмували позиції ЗСУ в Олександрівці на Херсонщині

ЗСУ дали відсіч російським окупантам.

У Херсонській області окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ. Ворог намагається закріпитися на зайнятому рубежі, обороняється і намагається завдавати артилерійсько-мінометні удари по позиціях ЗСУ й по населених пунктах з мирним населенням.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

"Майже годинний штурм рашистами наших позицій в районі Олександрівки успіху не мав. Ворог відступив для відновлення сил. За результатами ефективних уражень нашими військами ворожих сил знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА", - повідомили у пресслужбі командування.

Нагадаємо, що бригада морпіхів має великі втрати, тож охочих воювати в Україні дедалі менше. В Україні ЗСУ знищили 75% 126 окремої бригади Чорноморського флоту РФ.