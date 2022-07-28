Окупанти провалили спроби просунутися на Донеччині та Херсонщині: ранкове зведення Генштабу станом на 28 липня

Російські окупанти намагалися штурмувати в напрямку Соледару та повернути втрачені позиції на Криворізькому напрямку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Також окупанти намагаються створити сприятливі умови для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокувати морські комунікацій України у Чорному морі.

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Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання ворога залишається без суттєвих змін.

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, зокрема і з території Республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію. Окупанти проводять повітряну розвідку за допомогою БпЛАщоб уточнити позицій ЗСУ, викрити системи протиповітряної оборони та проконтролювати маскування своїх позицій.

На Сіверському напрямку, за наявною інформацією, федеральна служба безпеки РФ посилює контррозвідувальні заходи у прикордонних з Україною районах. Ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Миколаївки Чернігівської області та Товстодубового і Рясного на Сумщині.

На Харківському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Дементіївка, Мосьпанове, Соснівка, Уди, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Циркуни, Протопівка, Злочів, Руські Тишки, Петрівка, Пришиб, Прудянка та Калинове. Ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків. Для уточнення положення наших військ і корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА.

На Слов’янському напрямку, з метою пошуку слабких місць в обороні наших підрозділів, окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, успіху не мали. Артилерійські обстріли відзначено в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка.

На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам’янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки.

На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне ст ановище, але штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський - Семигір’я ЗСУ відбили та змусили окупантів відступити. На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилась для окупантів провалом.

Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам’янка, Весела Долина, Кодема, Семигір’я та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою посилення угруповання військ на Запорізькому напрямку проводить перекидання додаткових підрозділів.

Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Опитне, Степногірськ, Білогір’я, Володимирівка, Велика Новосілка, Микільське, Малинівка та Первомайське. Авіацію окупанти задіяли біля Авдіївки, Мар’їнки, Павлівки, Камʼянського та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та поверненні втрачених позицій на Криворізькому напрямку.

В акваторії Чорного моря, поза пунктами базування, перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

З метою сковування наших дій ворог веде обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах Трудолюбівки, Потьомкиного, Посад-Покровського, Андріївки, Благодатного, Тернівки, Червоної Долини, Прибузького та Лупаревого. Завдав авіаудару біля Новопетрівки.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Брускинське – Білогірка. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

Нагадаємо, що на Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли.

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