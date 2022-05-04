Окупанти проводять повітряну розвідку та наступають на Довгеньке: Генштаб про ситуацію на Харківщині

Окупанти проводять повітряну розвідку та наступають на Довгеньке: Генштаб про ситуацію на Харківщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати населенні пункти Харкоівської області та намагаються йти у наступ.

Щоб виявити позиції українських захисників ворог став активніше проводити повітряну розвідку.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку ворог обстрілював місто Харків та населений пункт Протопопівка із артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінковського району Харківської області. Противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке, успіху не мав",- повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів. Через це в Горлівку доправили понад сотню трупів російських загарбників.

Також на Донбасі російські окупанти намагаються скувати дії ЗСУ. На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою сковування дій, окупанти здійснюють обстріли підрозділів наших військ.