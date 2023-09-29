Окупанти проводять рейди з паспортизації наслення Херсонщини: яка мета ворога

Російські загарбники провели рейд з паспортизації населення Херсонщини. При цьому чоловікам вручали повістки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як зауважують у ЦНС, окупаційна адміністрація тимчасово захоплених районів Херсонщини провалює плани з примусової паспортизації регіону. Саме тому росіянам вкрай потрібно виправити ситуацію.

"Цього разу ворог провів рейд селами Херсонщини для роздачі паспортів. Селянам видавали продуктові набори, але лише за умови наявності червоної макулатури (російський паспорт – ред.)", – йдеться у повідомленні.

Від людей, які не мали паспорта РФ, вимагали писати заяву на його отримання. Окупантів щиро цікавить, чому ж ці люди досі не забажали стати громадянами держави-агресорки.

"Водночас чоловіків вручали повістки до районного "військкомату", де він має стати на облік армії ворога", – підсумували у Центрі.

Раніше стало відомо, що на Луганщині ворог готується мобілізувати 17-річних молодиків. Росіяни хочуть кинути їх на фронт одразу після досягнення повноліття.

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