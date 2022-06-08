Окупанти проводять в Херсонській області псевдоопитування, щоб "приєднати" регіон до РФ - розвідка

Окупанти проводять в Херсонській області псевдоопитування, щоб "приєднати" регіон до РФ - розвідка

Російські окупанти в Херсонській продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ.

Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове "соціальне опитування".

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Громадянам надходять дзвінки з телефонного номеру 74994263534. Людям пропонують відповісти на низку маніпулятивних запитань, які мають вплинути на їхнє ставлення до росії, війни, окупації та особисто путіна", - йдеться у повідомленні.

Основні запитання, які окупанти ставлять жителям Херсонської області:

- як ви оцінюєте обстановку у вашому регіоні?

- як ви оцінюєте обстановку в місті Херсон?

- що потрібно зробити "місцевій владі" для покращення умов життя?

- як ви ставитесь до спеціальної військової операції в Україні?

- як ви ставитесь до Володимира Путіна?

- як ви ставитесь до російської армії?

- на вашу думку, чи потрібно Херсону входити до складу РФ чи йти шляхом "Л/ДНР", чи увійти до складу "республіки Крим"?

- чи є родичі в Україні та Росії?

- що варто зробити українській владі: забути про регіон, залишити його в спокої, списати борги? Що варто зробити РФ для регіону: покращити освіту, пенсії, дороги, тощо?

У розвідці кажуть, щзо "результати" псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів. Адже жодного контролю щодо "чистоти" підсумку такого "дослідження" немає і бути не може.

"Більшість жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини відмовляються відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто під тиском погоджується, не можуть дати щиру відповідь через побоювання за власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Українська розвідка зазначає, що навіть якщо проведення так званого "референдуму" буде неможливим, то область можуть спробувати "приєднати" на підставі результатів "соціального дослідження", де українці, начебто, "висловили підтримку окупаційного режиму".

"Нагадаємо, що згідно опитування 2018 року, проведеного групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів", 68% жителів Херсонської області відчувають гордість за те, що вони є громадянами України. 65% вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною", - зазначили в ГУР.

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